طلاب جامعة كولومبيا يعتصمون مجددا ضد الحرب على قطاع غزة

وطن: عاد طلاب جامعة كولومبيا الأميركية في ولاية نيويورك للتظاهر مرة أخرى خلال أقل من أسبوع، خارج بوابات الجامعة، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة لليوم الـ239.

وأعاد طلاب الجامعة نصب خيام أطلق عليها "الثورة من أجل رفح"، في الساحة الجنوبية للجامعة، للاحتجاج على استمرار الحرب، وعدم تلبية ادارة الجامعة لمطالبهم، بوقف الاستثمارات في دولة الاحتلال.

وفي السياق، تجمهر عشرات المتضامين أمام متحف بروكلين، مطالبين ادارة المتحف بوقف الاستثمارات في الشركات الداعمة لدولة الاحتلال، وقطع العلاقات معها، ولكن الشرطة الأميركية اعتقلت عددا منهم.