تجدد قصف الاحتلال على عدة بلدات في جنوب لبنان

وطن: تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، على عدة بلدات جنوب لبنان.

وشنت مسيرة اسرائيلية غارة على بلدة مجدل سلم، مستهدفة دراجة نارية أسفرت عن وقوع اصابتين، بحسب المعلومات الأولية.

كما استهدفت دبابة للاحتلال بلدة كفر كلا تزامناً مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي في أجواء جنوب لبنان.

وكانت سلسلة غارات استهدفت ليلا بلدات الجبين وطيرحرفا والضهيرة ومروحين، ما أدى الى أضرار جسيمة بالممتلكات، والمزروعات، والمنازل غير المأهولة، كما تعرضت بعد منتصف الليلة اطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة والضهيرة لقصف مدفعي متقطع.

كما شنت المسيرات غارة على بلدة عدلون، أسفرت عن استشهاد مواطنة لبنانية، واصابة عدد من الجرحى، وتدمير المنزل المستهدف، والحاق الأضرار بعشرات المنازل المحيطة.