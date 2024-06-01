مخلفا 3 اصابات.. الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة شرقي نابلس

وطن: أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين، صباح اليوم السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت تزامنًا مع اقتحام مخيم بلاطة للاجئين والمنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، إن طواقمها الطبية تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، واصابة أخرى بشظايا الرصاص الحي في الرأس وثالثة بشظايا الرصاص في منطقة الصدر خلال المواجهات في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس.

وخلال الاقتحام، استهدف مقامون آليات الاحتلال المتوغلة بمخيم بلاطة ومنطقة الحسبة، شرقي نابلس، بعبوة ناسفة محلية الصنع. حيث تصاعد الدخان وسمع دوي إطلاق نار وانفجارات داخل أزقة المخيم.

وشرعت جرافة الاحتلال ممتلكات ومنشآت المواطنين في "سوق المخيم"، ومول العرايشة الذي يتعرض للهدم للمرة الـ 8، عقب اقتحام المنطقة الشرقية ومخيم بلاطة، بعدة آليات عسكرية.

وقصفت مسيرة الاحتلال موقعا في منطقة الجماسين داخل مخيم بلاطة شرقي نابلس، فيما قالت كتائب شهداء الأقصى في نابلس إنها نخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمحيط مخيم بلاطة، بالأسلحة الرشاشة و العبوات المتفجرة.