الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة بلدات ومدن فلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وداهمت منازل المواطنين، تزامنًا مع اشتباكات ومواجهات تخللها اعتقالات وإطلاق نار.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل، واعتقلت الشاب محمد فتحي العلامي، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير، شمالي الخليل، وأطلقت الرصاص الحي؛ دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال دهمت حي جعيدي بمدينة قلقيلية، واقتحمت منزل عائلة الشاب المطلوب لدى الاحتلال طارق داود.

ونوهت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا "حي القرعان" في مدينة قلقيلية، وسيّرت فيه آليات عسكرية؛ دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وبيّنت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن زاهر أبو حامد وزوجته ووالدته، بعد مداهمة منزلهم في حي القرعان، للضغط على نجله لتسليم نفسه.

واستهدف مقامون، وفق شهود العيان، قوات الاحتلال بـ "عبوة متفجرة" محلية الصنع، خلال انسحاب الآليات العسكرية الإسرائيلية من مدينة قلقيلية.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة اليامون شمال غربي مدينة جنين، تزامنًا مع استمرار اقتحام بلدة كفر دان غربي المدينة، والتي شهدت مواجهات واشتباكات مسلحة وعمليات تفجير عبوات ناسفة.

واندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها لبلدة برقين جنوب غربي مدينة جنين، تزامنًا مع اقتحام ضاحية "صباح الخير" في المدينة من جهة حاجز "الجلمة" العسكري.

وفي البيرة، اقتحمت قوات الاحتلال حي سطح مرحبا في مدينة البيرة.

وداهمت قوات الاحتلال، وفق مصادر محلية، بعدة آليات عسكرية بلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس المحتلة، واقتحمت بناية سكنية في البلدة؛ قبل أن تعتقل الشاب عبد الله الحلو من منزل عائلته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، بعدة آليات عسكرية من جهة حاجز "بيت فوريك" العسكري، تزامنًا مع اقتحام بلدة بيت فوريك، شرقي المدينة.