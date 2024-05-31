طوفان الأقصى" في اليوم الـ239.. الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ239، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وانتشلت طواقم الاسعاف والدفاع المدني من مخيم جباليا شمال قطاع غزة أكثر من 70 شهيدا، بينهم 20 طفلا، وتواصل البحث حاليا عن عشرات المفقودين بين ركام المنازل ومراكز الإيواء والمدارس والمستشفيات، التي لم تسلم من القصف والتدمير، وحتى عيادات ومقرات ومراكز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" التي لم تسلم هي الأخرى من آلة التخريب.

ويواصل الاحتلال عدوانة ويشن غارات كثيفة على مناطق متفرقة في القطاع وارتكاب المجازر ضد المدنيين، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وعشرات الإصابات.

فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصف حي الزيتون بقذائفها، و أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها صوب ميناء الصيادين غربي مدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36284 شهيدًا و 82057 إصابة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ239: