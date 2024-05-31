اللواء السابق في جيش الاحتلال اسحاق بريك: حذرنا نتنياهو 6 مرات من دخول رفح واكدنا له خسارة الحرب

وطن:حذر مفوّض شكاوى الجنود السابق لدى حكومة الاحتلال، اللواء إسحاق بريك، نتنياهو 6 مرات قبل الدخول البري الى القطاع، ومن بقاء قوات الاحتلال داخل القطاع مؤكدا له خسارة الحرب في غزة بحسب ما نقلته القناة 14 العبرية.

وقالت القناة ان بريك تحدث عن وصول تقارير صعبة جدا من قادة الفرق والالوية والكتائب بأنهم اذا دخلوا غزة، وجيش الاحتلال غير مدرب، فكفوا عن قول بأن جيشنا مدرب، جيشنا يخسر كل يوم".

ولفت ان جيش الاحتلال يبث الأوهام ويذر الرماد في عيون الجمهور ولا يقول الحقيقة، مؤكدا انهم لن يستطيعوا إسقاط حماس، مشيرا أن جيش الاحتلال صغير غير قادر على القضاء على حماس، ومن المؤكد أننا سنواجه مشكلة إذا بدأنا حرباً شاملة - أنتم بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة - استراحة من القتال.

واكد بريك ان قيادات "إسرائيل" في المستوين السياسي والعسكري والذين يقودون الحرب على غزة لا يريدون الإعتراف بالحقيقة الصعبة بأنهم المسؤولين عن ذلك، وإنهم فقدوا الطريق والقدرة على تقدير الموقف، ويقودون إسرائيل إلى الهاوية.

- "الجيش" ينشر الأوهام ولا يقول الحقيقة ونحن لن نسقط حماس.

وحول القتال في رفح، اشار ان دخول رفح لم يكن مفيداً لاسرائيل بل على العكس من ذلك كان خطأً مأساوياً، لقد أبعدتنا رفح عن العالم، أبعدتنا عن السلام مع مصر، وقد يؤدي ذلك إلى فقدان قدرتنا على إعادة الأسرى إلى الأبد.