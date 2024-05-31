"كهرباء القدس" وبلدية كفر عقب تبحثان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك

وطن: استقبل مدير شركة محافظة القدس في محافظة رام الله والبيرة المهندس ثائر جرادات، الثلاثاء 28/05/2024، في مكتبه برام الله، وفدًا من بلدية كفر عقب ممثلاً برئيس البلدية عماد عوض وعضو المجلس البلدي السيد عبد الله اللوزي، وحضر اللقاء من جانب الشركة، نائب مدير الدائرة الفنية م. محمد عطيوي، ومنسق الهيئات المحلية في الشركة طارق حفظي.

وبحث اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها البحث في اختيار مواقع لإنشاء محطة تحويل جديدة لخدمة مشتركي الشركة في المنطقة، وإقرار آلية إرسال كتب "عدم الممانعة" واستكمال تنفيذ نقل أعمدة، والتنسيق لزيارة مواقع عمل مع مهندس البلدية.

كما بحث وضع محطة للشركة تم تحويل مدخلها إلى مواقف خاصة للسيارات، ما يعيق عمليات الصيانة المستقبلية.

وقدم الوفد الشكر للشركة على جهودها في منطقة كفر عقب والمناطق المجاورة التي تعد منطقة استثنائية بسبب التزايد العمراني العامودي والاكتظاظ السكاني.

وجدد المهندس جرادات التزام الشركة بتوفير الخدمات الكهربائية بأعلى معايير الجودة.

وقال: "سنواصل تعزيز التعاون مع الهيئات المحلية والبلديات لتلبية احتياجات مشتركينا في مناطق امتيازنا".