نصر الله: معركة غزة معركة وجود والجبهة اللبنانية قوية وضاغطة على الاحتلال

وطن: اكد الامين العام لحزب الله حسن نصرالله أن "معركة غزة هي معركة وجود وهزيمة "اسرائيل" فيها سيكون لها الكثير من الآثار العظيمة في مختلف المجالات على كل المنطقة، ومن يستطيع ان يكون جزءا من معركة غزة يجب ان يكون جزءا منها".

وأشار نصر الله الى ان"جبهة لبنان هي جبهة قوية وضاغطة على الاحتلال الاسرائيلي وخلال الايام الاخيرة اضطر نتانياهو ووزير حرب الاحتلال ورئيس الاركان للحضور الى الشمال للقول للمستوطنين انه يبعد المقاومين لعدة كيلومترات ردت عليه سريعا لتقول ان المقاومين ما زالوا على الحدود".

واكد "ان بيئة المقاومة مازالت حاضرة وصابرة وصادقة وببركة وعيها وثقافتها وإيمانها وإخلاصها كان الانتصار في 25 أيار 2000 وكان هذا الإسناد في الجبهة الجنوبية اليوم".

واضاف :"هذه المعركة كما تعني فلسطين تعني كذلك مستقبل لبنان وثرواته المائية والنفطية، هذه الجبهة هي جبهة اسناد وجزء من المعركة التي تصنع مصير فلسطين ولبنان والمنطقة على المستوى الاستراتيجي والامني والقومي بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة وهي تواصل عملها".