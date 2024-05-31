ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 36284 شهيدا منذ بدء العدوان

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، وصل إثرها للمستشفيات جثامين 60 شهيدا و280 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت، بارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 36284 شهيدا، بالإضافة إلى 82,057 إصابة، في حصيلة غير نهائية، حيث ما يزال عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.