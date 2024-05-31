تشييع جثمان الشهيد وجيه الرمحي في البيرة

وطن: شيّعت جماهير غفيرة، في مدينة البيرة، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الشاب وجيه محمد الرمحي (20 عاما) إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وصولا إلى منزل عائلته في البيرة، لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم نقل إلى مسجد العين للصلاة عليه، قبل مواراته الثرى في مقبرة البيرة الجديدة.

يذكر بأن الشاب الرمحي استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة البيرة مساء أمس الخميس.



