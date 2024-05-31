بصواريخ بركان.. حزب الله يستهدف موقع "برانيت" و"البغدادي"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم الجمعة، استهداف موقع "البغدادي" التابع لجيش الاحتلال، موضحةً أن الاستهداف تم بصواريخ بركان ثقيلة، مؤكدة إصابته إصابة مباشرة.‏

كما استهدف مقاتلو حزب الله ثكنة "برانيت" ‌‏(مقر الفرقة 91) بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوها إصابة مباشرة، ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء ‏منها.‏



وشدّدت على أنّ هاتين العمليتين تأتيان دعماً لغزّة ومقاومتها، ورداً على ‏الاعتداءات على قرى الجنوب وخصوصاً بلدتي عيترون ومارون الراس.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية استهدافها، ليل الخميس، مستوطنة "راموت نفتالي" بصلية صاروخية. ‏

وسائل إعلام عبرية أكّدت، من جهتها، دوي صفّارات الإنذار في "المطلة" في الشمال عند الحدود مع لبنان، وسماع صوت انفجار هناك، وأفادت قناة "الـ 12" العبرية بتسجيل أضرار لحقت بمنزل في "المطلة" بعد إصابته بصاروخ مضاد للدروع.

كما أكّد الإعلام العبري سقوط عدد من الصواريخ في "برانيت" و"حورفيش" في الشمال من دون دوي صفارات الإنذار.

وفي الجليل، قال الإعلام العبري إن صفارات الإنذار تدوي في عدد كبير من مستوطنات الشمال خشية تسلل طائرة من دون طيار.

هذا ودوت صفارات الإنذار شمالي الجولان السوري المحتل، خشية تسلل طائرات مسيّرة، وفق الإعلام العبري.

وفي وقتٍ لاحق، تحدثت إذاعة جيش الاحتلال عن انفجار طائرتين مسيّرتين مفخختين جنوبي الجولان دون أن يتمكن جيش الاحتلال من اعتراضهما.

إلى ذلك، قال الإعلام العبري إنّ 40% من سكان مستوطنات الشمال الذين خرجوا منها لا يفكرون في عدم العودة إليها حتى بعد انتهاء الحرب.

وتتواصل اعتداءات الاحتلال على القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، واستهدفت مدفعية الاحتلال بساتين الوزاني، وفق مصادر صحفية

وتحدثت المصادر ذاتها عن هدوء حذر يسيطر على الحدود اللبنانية - الفلسطينية، سبقته اعتداءات للاحتلال استهدفت بلدتي عيترون وميس الجبل.



وفي ظل استمرار عمليات المقاومة منذ نحو 8 أشهر، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن مفاجآت المقاومة طوال الحرب، وأقرت بأنّ حزب الله نجح في مفاجأة "إسرائيل"، وكشف عن استخدام سلاح متقدم.

وأضافت أنّ حزب الله يخطط لخطوات مفاجئة على مستويين: المستوى الأول استخدام سلاح لم يُستخدم من قبلُ في هذه المعركة، بما في ذلك صواريخ دقيقة بعيدة المدى. والمستوى الثاني يتمثّل بإطلاقه صواريخ أرض – جو في اتجاه طائرات سلاح الجو التابعة لجيش الاحتلال.



المصدر: الميادين





