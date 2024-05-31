شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة أريحا والأغوار

رام الله - وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من السادسة صباحا حتى الثالثة عصرا وذلك يوم السبت الموافق 1/6/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة أريحا والأغوار:

المناطق التالية من مدينة أريحا وتشمل: جزء من منطقة حسيني 2 قرب بوابة أريحا , شركة نخيل فلسطين , المنطقة الصناعية كاملة , شركة الائتلاف الفلسطيني (مصنع الحديد) , شركة المشروبات (البيبسي) , مصنع أبو جوهر للباطون الجاهز , محطة الغاز , شركة الصقور للباطون , آبار أرض حجلة والزور , شركة الزراعون العرب , الضابطة الجمركية , مبنى حرس الرئيس , شركة سنيورة , مدينة الأمل الرياضية , محطة الصرف الصحي , محطة الطاقة الشمسية حجلة والزور ومحطة زولو , مزارع أبو ماضي للدواجن , شركة التمور (أبو جرار) مصنع مياه هوب , الإغاثة الزراعية , مصنع طوب أبو الحكم , مزرعة الحسيني واسعيد , إسكان دمتري رزق , حديقة الباباي والمجاورين.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.