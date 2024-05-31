الاحتلال يقتحم يعبد وينصب عدة حواجز عسكرية

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، مدخل بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة وداهمت حي البعاجوة، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال شنت حملة تفتيش واسعة في سهل بلدة يعبد، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها وآخر بمحاذاة "المشاحر"، كما نصبت حاجزا عسكريا على مفترق كفيرت.

ولفتت المصادر إلى أن محيط البلدة يشهد تواجدا عسكريا مكثفا من قوات الاحتلال التي نشرت فرق راجلة بين كروم الزيتون.

وفي وقت لاحق، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند حاجز "دوتان" العسكري المقام على أراضي البلدة، دون أن يبلغ عن إصابات.