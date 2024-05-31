الاحتلال يسلم إخطارا نهائيا بهدم منزل في زعترة شرق بيت لحم

وطن: سلّمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، إخطارًا نهائيًا بهدم منزل في قرية زعترة شرق بيت لحم، واقتحمت قرية مراح رباح جنوبًا.

وأفاد مصدر صحفي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية زعترة وداهمت منزل المواطن عيسى علي زواهرة، والد الشهيد محمد والمعتقل الجريح كاظم، وسلّمته إخطارًا نهائيًا بهدم منزله.

وكان الاحتلال قد سلم العائلة إخطارًا أوليًا بهدم منزلها في 7 أيار/مايو الجاري، في إطار سياسة "العقاب الجماعي" لعائلات الشهداء والمعتقلين، والمخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

يشار الى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الشقيقين محمد وكاظم زواهرة عند حاجز الزعيم شرق القدس في 22 شباط/فبراير الماضي، ما أسفر عن استشهاد محمد وإصابة شقيقه كاظم بجروح بالغة الخطورة قبل اعتقاله.

من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال قرية مراح رباح، وداهمت منزل المواطن عمر أحمد الشيخ، وفتشته وعبثت بمحتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.