مستوطنون يتلفون أراضي في سبسطية شمال غرب نابلس

وطن: أتلف مستوطنون، مساحات من الأراضي في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، اليوم الجمعة، إن المستوطنين أتلفوا 11 دونما من الأراضي المزروعة بالقمح، تعود للمواطن جواد يوسف غزال، من خلال رعي أغنامهم فيها.

وأشار إلى أن "الاستيطان الرعوي" نهج جديد يستخدمه المستوطنون للاستيلاء على مزيد من الأراضي، وتهجير المزارعين الفلسطينيين منها.

يذكر أن المستوطنين أحرقوا خلال الأسبوع الماضي مساحات من الأراضي المزروعة بالقمح، والتي يمتلكها المواطن غزال عند مدخل بلدة سبسطية.