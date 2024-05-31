اعتقالات وقمع تظاهرة مطالبة بوقف الحرب على غزة في حيفا

وطن: قمعت شرطة الاحتلال، مساء اليوم، الخميس، تظاهرة احتجاجية بمدينة حيفا مطالبة بوقف الحرب المتواصلة على قطاع غزة، واعتقلت 8 متظاهرين قبل الإفراج عن ثلاثة منهم في وقت لاحق.



وقال المحامي عدي منصور من مركز "عدالة"، إنه "يتواجد أمام مركز الشرطة في مدينة حيفا، وذلك في أعقاب التظاهرة التي كانت الليلة للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، رفضا لحرب الإبادة الجماعية في غزة وبعد مجزرة رفح".



وأضاف أن "التظاهرة جرى تفريقها والإعلان عنها غير قانونية بعد انطلاقها بدقيقتين، إذ جرى اعتقال 8 متظاهرين بشكل عنيف وقد أطلق سراح 3 منهم وننتظر إطلاق سراح الآخرين".

وشارك العشرات في التظاهرة بساحة الأسير في حيفا، وذلك احتجاجا على حرب الاحتلال المتواصلة على غزة والمجازر في رفح.



ورفع المتظاهرون لافتات مطالبة بوقف الحرب على غزة بشكل فوري ووقف الإبادة الجماعية، إذ كتب على بعض منها "لا للإبادة الجماعية"، "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية"، "أميركا شريكة بالإبادة".



كما رددوا هتافات إسنادا لأهالي غزة ورفضا لمجازر الاحتلال المرتكبة بحق المدنيين في القطاع، ودعوا إلى تحرك القيادات العربية بمناطق الـ48 بشكل أكبر.

وفي المقابل، نظمت وقفة استفزازية لمجموعة من المستوطنين قبالة التظاهرة، حيث سمح لهم بتنظيم هذه الوقفة بينما جرى الاعتداء على التظاهرة المطالبة بوقف الحرب.



وهذه التظاهرة الثانية التي يتم تنظيمها خلال الأسبوع الجاري بحيفا، حيث سبقها تظاهرة يوم الإثنين الماضي شهدت اعتقال الشرطة 9 متظاهرين والاعتداء على آخرين إثر قمعها.







