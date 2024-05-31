14 شهيدا في عدوان أمريكي - بريطاني على اليمن

وطن: شنت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة عدوانا على اليمن.

وقالت مصادر يمنية ان العدوان أسفر عن 14 شهيدا على الأقل وجرح 30 آخرون.

وقالت المصادر ان مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت سلسلة غارات على مناطق متفرقة في صنعاء والحديدة وتعز في اليمن، ليل الخميس/ الجمعة.

وأفادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة لأنصار الله، باستشهاد 14 شخصا وإصابة 30 آخرين بجروح جراء الغارات على إذاعة الحديدة وميناء الصليف.

وأظهرت مشاهد مصورة الدمار وانتشال ضحايا القصف.