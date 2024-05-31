تراجع استعداد ضباط في جيش الاحتلال لمواصلة خدمتهم

وطن: كشف استطلاع أجرته "شعبة القوى البشرية" التابعة لهيئة أركان جيش الاحتلال "معطيات دراماتيكية"، بحيث ظهر "تراجع مقلق في استعداد ضباط في الخدمة الدائمة لمواصلة خدمتهم العسكرية"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وبحسب نتائج الاستطلاع التي نشرها موقع "واينت"، انخفضت نسبة الضباط في الخدمة الدائمة الذين يريدون التوقيع على مواصلة خدمتهم إلى 42%، بعدما كانت 49% قبل الحرب.

وأكد ضابط كبير في جيش الاحتلال أنّ أحد أسباب ذلك هو "النتائج القاسية (التي يتكبّدها الجيش)، ولكون الفشل يطارد الجيش". وأضاف الموقع إلى ذلك عوامل أخرى تتمثّل في "الإرهاق، والضرر بالحياة الأسرية، وخيبة الأمل من مستوى الراتب".

يُضاف ذلك إلى ما كشفته صحيفة "هآرتس" العبرية في وقت سابق من هذا الشهر، بحيث تناولت مسألة الانتحار في صفوف "الجيش"، مشيرةً إلى أنّ 10 ضباط وجنود انتحروا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إنّ معظم حالات الانتحار في "الجيش" في صفوف جنود شُبّان، وتأكيدهم وجود "تأثيراتٍ غير مألوفة لـ7 أكتوبر في الصعيد النفسي لأفراد الجيش".

ووفق معطيات جيش الاحتلال، تمّ الإعلان عن مقتل 620 جندياً وضابطاً منذ بداية الحرب في غزة، إلا أنّ عدد الجنود القتلى في سجلات "الجيش" هو 637. وبين الجنود الـ17 غير المعلن عن مقتلهم من أقدم على الانتحار، بحسب الصحيفة.