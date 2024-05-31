إصابة شاب برصاص الاحتلال في نابلس

وطن: أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت مصابا برصاص الاحتلال الحي في القدم خلال مواجهات اندلعت في شارع فيصل بمدينة نابلس، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت أحياء عدة من المدينة، وداهمت عددا من المنازل واعتقلت منها المواطن أحمد عمران من الجبل الشمالي في نابلس.

وكانت قوة احتلالية مع جرافة عسكرية اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس صباح اليوم وسط اطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في حارة الحشاشين داخل المخيم، ولم يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.