قوات الاحتلال تقتحم نابلس .. اشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة

وطن: اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة صباح اليوم.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم معززة بجرافات عسكرية، حيث سمعت اصوات انفجارات جراء تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع وتبادل لاطلاق النار.

و أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال كما أفادت جمعية الهلال الأحمر بإن طواقمها نقلت مصابا برصاص الاحتلال الحي في القدم خلال مواجهات اندلعت في شارع فيصل بمدينة نابلس، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت أحياء عدة من المدينة، وداهمت عددا من المنازل واعتقلت منها المواطن أحمد عمران من شارع اسو.