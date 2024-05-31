دعوا لمقاطعتها.. تظاهرات أمام مقر قناة فرنسية احتجاجا على بث مقابلة مع نتنياهو

وطن: تظاهر المئات مساء الخميس أمام مقر قناة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية الخاصة في ضواحي باريس، تنديدا ببث قناة "إل سي إي" الإخبارية التابعة للمجموعة الإعلامية مقابلة مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وتجمع المتظاهرون واضعين الكوفيات ورافعين أعلام فلسطين، قرب البرج الذي يقع فيه مقر القناة على ضفة نهر السين، حيث لم يتمكنوا من الوصول إلى المبنى الذي عزلته قوة كبيرة من الشرطة، فتظاهروا في هدوء وهم يهتفون "غزة، غزة، باريس معك"، و"وقف إطلاق النار الآن"، و"إسرائيل قاتلة".

وبعد الإعلان خلال النهار عن بث هذه المقابلة، أعرب العديد من نواب حزب فرنسا الأبية اليساري عن سخطهم ودعوا إلى هذا التجمع.

وقالت ريما حسن المرشحة للانتخابات الأوروبية المقبلة عن حزب “فرنسا الأبية” على منصة إكس، “هذا المساء تعطي TF1 الكلمة لمجرم الحرب بنيامين نتنياهو لبث دعايته للإبادة الجماعية! دعونا ننشر #boycottTF1 على أوسع نطاق ممكن”.

من جانبه قال عضو الحزب لنائب البرلماني أنتوان ليومان، “نعاقب نائبا برلمانيا لأنه رفع علم شعب تتم إبادته. ونستضيف على شاشة التلفزيون الشخص الذي يقصفه ويقوم بإبادته”.

وكرر نتنياهو في هذه المقابلة الموقف الرسمي لحكومته فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة، ووصف الاتهامات الموجهة إلى دولة الاحتلال باستهدافها المدنيين وتجويعهم بأنها "افتراءات معادية للسامية".

وفي وقت سابق قال النائب الفرنسي عن حزب فرنسا الأبية اليساري، سيباستيان ديلوجو، والذي تم تعليق عضويته في البرلمان الفرنسي بسبب رفعه العلم الفلسطيني الثلاثاء الماضي، إنه "يفضل أن يسجله التاريخ متحيزا للخير على الالتزام بقواعد الجمعية الوطنية".

وقررت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء الماضي تعليق عضوية النائب، اليساري لمدة 15 يوما٬ وتقليص راتبه إلى النصف لمدة شهرين، وهي أقسى عقوبة ممكنة.