هنغبي: لن نوقف الحرب مقابل إعادة المحتجزين في غزة وليس لدينا خطة بديلة

رام الله - وطن: أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في جلسة عقدها مع ذوي أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، الخميس، أن الحكومة غير مستعدة لوقف الحرب على قطاع غزة مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

كما عبّر هنغبي عن موقف حكومة بنيامين نتنياهو من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس يشمل صفقة تبادل، في ظل الحديث عن مقترحات مختلفة متعددة المراحل تبدأ جميعها بـ"مرحلة إنسانية" تشمل النساء وكبار السن والمرضى.

وفي هذا الشأن، قال هنغبي: "سنكون قادرين على تحقيق المرحلة الأولى من الصفقة، الجزء الإنساني، في غضون بضعة أشهر قصيرة. ولن يستغرق الأمر أشهرًا أو سنوات طويلة. لا أعتقد أن الحكومة ستكون قادرة على إتمام الصفقة بأكملها".

وشدد على أن "هذه الحكومة لن تتخذ قرارا بوقف الحرب مقابل إعادة جميع الأسرى؛ يجب أن نواصل القتال حتى لا يكون هناك 7 أكتوبر آخر في عام 2027"، في إشارة إلى عدم تكرار هجوم القسام في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتابع "إذا لم يعد المحتجزين في غضون بضعة أسابيع أو أشهر قليلة، فليس لدينا خطة طوارئ (بديلة). سنواصل القتال في غزة والشمال، وعندها فقط سنجلس لتقييم الوضع"؛ وفي تعليق على هذه الأقول قاد قريب أحد الأسرى: "إذا قد ضعنا".

وفي هذه المرحلة، أجابه هنغبي: "صحيح".

وخلال الجلسة، انتقدت والدة إحدى الأسرى، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لطلبه "الحصول على المال لبناء بركة سباحة خلال الحرب"؛ وفي هذه المرحلة، شرع هنغبي بتوبيخ ذوي الأسرى وإهانتهم، بحسب القناة 12.

وأجابها هنغبي: "هو (رئيس الحكومة) يستطيع أيضًا بناء 10 برك سباحة بأمواله. هذه أشياء مثيرة للاشمئزاز. ليس هناك مكان لقول مثل هذه الأمور في هذه المحادثات. ليس لديك الحق بالكراهية والأذى بهذه الطريقة".

وفي إطار "المعاملة الصعبة" التي تعامل من خلال مستشار الأمن القومي مع ذوي الأسرى خلال الاجتماع الذي عقد الخميس ونقلت القناة 12 مجرياته، خرجت والدة أحد الأسرى من الغرف باكية، وحين حاولت أخرى أن تتبعها وبخها هنغبي.