جامعة أنتويرب ببلجيكا تعلق التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية

وطن: أعلنت جامعة أنتويرب البلجيكية، يوم الخميس، تعليق كافة اتفاقيات التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية.

وقال رئيس الجامعة هيرمان فان جوثيم في بيان، إنّ سبب تعليق الاتفاقيات هو تعاون المؤسسات التي تشاركها الجامعة مع السلطات العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف فان جوثيم أنّ جامعته تعمل حاليًا على استكمال المشاريع البحثية المؤسساتية مع جامعات "إسرائيل".

وطالبت الجامعة من المؤسسات التعليمية في "إسرائيل" وغزة احترام قرارات محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالنزاع.

وفي 18 أبريل/ نيسان بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اعتصامًا بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين توسعت الاحتجاجات إلى جامعات أخرى، وامتدت إلى دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها الأمريكية، ومطالبات بوقف حرب غزة ومقاطعة شركات تزود إسرائيل بالأسلحة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشنّ "إسرائيل" حربًا على غزة خلفت أكثر من 118 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل "إسرائيل" الحرب على غزة متجاهلة قرارًا أمميًا يطالبها بوقفها فورًا، وأوامر من محكمة العدل لاتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني،​ كما تتجاهل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت.