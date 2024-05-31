شهداء ومصابون في قصف طيران الاحتلال على وسط قطاع غزة

وطن: استشهد مواطنون، فجر اليوم الجمعة، وأصيب مواطنون آخرون في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن شهداء وصلوا أشلاء إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح نتيجة قصف عنيف نفذه طيران الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما ارتقى شهداء في استهداف منزل سكني بالمخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت منزلاً لعائلة الصوص في محيط مسجد النور في "بلوك 9" بمخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين واشتعال النيران في المنزل والمنطقة المجاورة.