شهيدان وجرحى من المدنيين جراء عدوان جوي أميركي - بريطاني على عدة مناطق في اليمن

وطن: استهدف عدوان أميركي-بريطاني استهدف، منتصف ليل الخميس-الجمعة، عدداً من المواقع في عدة محافظات يمنية، تضمنت مناطق في محيط المطار الدولي في صنعاء، وميناء الصليف، ومديرية الحوك جنوبي مدينة الحديدة.

وبلغ مجمل غارات العدوان الأميركي - البريطاني 13 غارةً، موضحاً أنّ 3 غارات منها استهدفت منطقة النهدين فيما استهدفت رابعة محيط مطار صنعاء الدولي.

واستهدف العدوان الجوي منطقة غليفقة الساحلية في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة.

شهيدان وعدد من الجرحى باستهداف إذاعة الحديدة

وأشارت مصادر صحفية إلى أنّ المعلومات الأولية تفيد بوقوع جرحى من الزملاء الصحافيين في إذاعة الحديدة من جراء العدوان الأخير.

وأفادت مصادر محلية بأنّ العدوان الأميركي - البريطاني على مقر إذاعة الحديدة في مديرية الحوك، على البحر الأحمر غرب اليمن، أوقع شهيدين وعدداً من الجرحى.

كما استهدف العدوان أيضاً بغارة شبكة الاتصالات بمنطقة الأعبوس بمديرية حيفان جنوبي محافظة تعز جنوب غرب اليمن، وبغارتين استهدفتا منطقة جربان في مديرية سنحان جنوب محافظة صنعاء.

ويأتي العدوان الجوي على اليمن بعد كلمة لقائد حركة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم، أكّد فيها أنّ قواته ستصعّد عملياتها من حيث الكمية والكيفية، ضغطاً على الاحتلال ورفضاً للعدوان على رفح، مضيفاً أنّه "ليس هناك تراجع في مستوى عملياتنا، بل هناك تراجع في حركة السفن من الجانبين الأميركي والبريطاني، وشبه انعدام لدى الجانب الإسرائيلي".

كما أكّد الحوثي أنّه "ليس هناك أي عوامل يمكن أن تؤثر في موقف اليمن"، وأنّ "مستوى الزخم أو التفاعل في عملياته ضد الاحتلال لن يتراجع"، كاشفاً أنّ العمليات اليمنية بلغت في هذا الأسبوع 12 عملية في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.

كما يأتي العدوان بعدما نجحت قوات الدفاع الجوي اليمنية في إسقاط طائرة أميركية من نوع "MQ-9" أثناء تنفيذِها مهاماً عدائية في أجواء مأرب، بواسطة صاروخ أرض-جو محلي الصنع، بعد أيام فقط من إسقاط طائرة أخرى من النوع نفسه في أجواء محافظة البيضاء.

المصدر: "الميادين"