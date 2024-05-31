اكتتاب عملة SEAL الجديدة على سولانا يجمع 3 ملايين دولار، فهل يمكنها تكرار نجاحات BOME؟

بعد نجاحات مشروع عملة Book of Meme (وعملته BOME)، ظهرت عملةٌ جديدةٌ على سولانا لفتت إليها الأنظار؛ وقد حصد اكتتابها أكثر من 3 ملايين دولار حتى الآن، ليتساءل المتداولون حول إمكانية نجاح عملة الميم الجديدة المستوحاة من حيوان الفقمة Sealana (ذات الرمز SEAL) نجاحاتِ سابقتها BOME وأن تصبح العملة التالية المُنتظرة على سولانا.

عملة الميم الجديدة Sealana تتألق بتصميمها الفريد المستوحى من الفقمة

تُعَد Sealana -ببساطةٍ- عملة ميم جديدةً مبنيةً على بلوكتشين سولانا، وأبرز ما يميزها هو ابتعادها عن سمات الكلاب والقطط التي اعتاد عليها المستثمرون وملوا منها. فبدلاً من تكرار ذات النمط التقليديّ، تُميز Sealana نفسها عن الآخرين بشعار الفقمة البدينة المستوحى من شخصيةٍ شهيرة في مسلسل South Park المعروف، لينجَحَ عامل الابتكار هذا وحده بلفت انتباه المتعاملين بالقطاع.

وبالنظر إلى حصيلة اكتتاب Sealana المثيرة للإعجاب والتي تجاوزت 3 ملايين دولار، يتضح تمتّعها بكلّ ما يؤهلها لكتابة إحدى قصص النجاحات المحتملة لعملات الميم، خاصّةً وأنّ مطوّريها لم يطلقوا أيّ حملات تسويق، واكتفوا بنشر شعارها الطريف في صفحة المشروع على منصة تويتر؛ ويمكن للمستثمرين شراء عملة SEAL مقابل 0.022$ فقط، وهو سعرٌ يُرجَّح ألا يتكرَّرَ بعد إدراجها في المنصات اللامركزية (DEXs).



يُذكر عدم توفير مشروع Sealana لورقةٍ بيضاء أو خارطة طريق أو وعد بتوفير استخداماتٍ لعملته؛ فهي عملة ميم "خالصة" تشبه غيرها من عملات الميم المُصدَرة مؤخراً على سولانا كعملة Dogwifhat (ذات الرمز WIF)، لكنَّ ذلك لم يمنع Sealana من جذب اهتمام صغار المستثمرين بشكلٍ هائلٍ قبل إطلاقها للتداول العام.

الضجّة المثارة حول عملة SEAL تتزايد إثرَ دعم مؤثرين بارزين لها

تضاعفت أجواء الإثارة المحيطة بحصيلة اكتتاب عملة Sealana خاصّةً إثرَ تلقيها دعماً قوياً من مؤثرين بارزين في قطاع الكريبتو بعد أن تم ذكرها في موقع Cryptonews وقناتي Jacob Bury وClayBro على اليوتيوب، لتمتلك مجتمعاً سريع النموّ من الداعمين عبر الإنترنت يفوق قوامه 5,200 مشتركٍ في قناة مشروع Sealana على تيليجرام حتى قبل إطلاق العملة للتداول على المنصات.



وبالحديث عن منصات التداول، فقد دفع الطلب الهائل على عملة SEAL خلال اكتتابها موقع ICOBench.com لتصنيفها كثاني أهمّ إطلاقٍ مرتقب للعملات الرقمية، الأمر الذي قد يكون كافياً لإثارة هوس شرائيّ فور ظهورها الأول المرتقب في الأسواق المفتوحة؛ ونظراً لمستويات النجاح التي شهدتها عمليات الإطلاق السابقة لعملات الميم –حتى تلك التي لم تشهد مرحلة اكتتاب- فقد يكون إدراج عملة SEAL في منصاتٍ لامركزيةٍ حدثاً مثيراً بحدّ ذاته.

هل يمكن لعملة SEAL تكرار نجاحات BOME؟

دعونا ننتقل الآن إلى سؤال المليون دولار: هل يمكن لعملة Sealana تكرار نجاحات BOME؟ من المؤكد وجود أوجه تشابهٍ بينهما: فبالمثل من BOME، لا تُركّز عملة SEAL على توفير خدماتٍ وظيفيةٍ، بل تهدف لاستغلال قوة عملات الميم لدعم تنامي قيمتها؛ وتبرهن حصيلة الاكتتاب والرَّواج عبر منصات التواصل الاجتماعي على نجاح هذه الإستراتيجية حتى الآن، أضِف إلى ذلك عملَ كلّ منهما على بلوكتشين سولانا، ما حفّزَ ارتفاع قيمة عملة BOME بنسبة 5,000% خلال أول 3 أيام من إطلاقها للتداول على منصة Raydium.

مخطط بياني لسعر زوج BOME/USD



ورغم انخفاض قيمة عملة BOME لاحقاً بشكلٍ ملحوظ، لكنّها بقيت إحدى أكبر عملات الميم على سولانا حتى الآن، وذكرت بعض التقارير أنّ مطوّري عملة BOME جمعوا 100 مليون دولار خلال الاكتتاب قبل إطلاقها، ومع مراعاة أن حصيلة اكتتاب عملة SEAL قد لا تبلغ مستوى كهذا، فإن حقيقة نجاحِهِ بجمع ملايين الدولارات دون جهود تسويقيةٍ جادّة يُعد علامةً جيدةً بالفعل.



يُذكر أن عملة BOME يتم تداولها وقت كتابة هذا التقرير عند 0.013$، وتتمتع بقيمةٍ سوقيةٍ هائلةٍ تبلغ 913 مليون دولار، وإذا ما تمكنت عملة SEAL من التمتع ببعض هذا البريق، فستمثل قصّة نجاح كبيرةً أخرى للنظام التقنيّ لعملات الميم على سولانا.



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