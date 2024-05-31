اكتتاب عملة مشروع 99Bitcoins يتجاوز 1.5 مليون دولار مع اقتراب إطلاق نموذجه للتعلّم من أجل الكسب (Learn-to-Earn)

بعد نجاحه بجمع ما يزيد عن 1.5 مليون دولار خلال مرحلة الاكتتاب، وقبيل إطلاق نموذج التعلم من أجل الكسب الجديد، يبدو مشروع 99Bitcoins (وعملته 99BTC) على وشك إحداث ثورةٍ شاملةٍ في قطاع تعليم الكريبتو.

مشروع 99Bitcoins يكافئ تعلّم الكريبتو من خلال نظام التعلم من أجل الكسب

تعود جهود مشروع 99Bitcoins في تبسيط معلومات الكريبتو إلى بدايات عملة بيتكوين نفسها عام 2013، فقد قضت هذه المنصة التعليمية المرموقة أكثرَ من عقدٍ من الزمن في تيسير مصطلحات الكريبتو المعقّدة وشرح مفاهيم البلوكتشين بلغةٍ بسيطةٍ، وشكّلت الأدلة التوجيهية ومقاطع الفيديو والبرامج التعليمية التي تقدمها المنصّة كنزاً ثميناً من المعلومات لحديثي العهد بالكريبتو ممّن يواجهون صعوباتٍ باستيعاب مفاهيمَ مثل المَحافظ والتعدين ومعايير العملات وغير ذلك الكثير.



وقد أدى تركيز منصة 99Bitcoins على تسهيل الوصول إلى عالم الكريبتو إلى جعلها اسماً موثوقاً في هذا المجال.

رغم كلّ ذلك، يبدو أن الخطوة التالية لهذه العلامة التجارية هي الأكثرُ طموحاً حتى الآن، فمشروع 99Bitcoins يعتزم الآن إطلاق عملته ونظامه التقني التعليميّ الخاصَّين به. فبعد أن استحوذ مالكون جُدُد على المشروع في وقتٍ سابق من هذا العام، بدأ 99Bitcoins الآن بالتركيز على تطوير ما يسميه نموذج "التعلُّم من أجل الكسب".



وتقوم فكرة هذا النموذج على تطوير دور المنصة التعليمية من مجرّد إتاحة محتوى كريبتو مقروء فقط إلى السماح للمستخدمين بالتفاعل بنشاطٍ مع الدورات التدريبية والاختبارات والبرامج التعليمية وغيرها من المواد، بحيث توفر لهم المنصة فرصةً لصقل مهاراتهم، وتمنحهم مكافآتٍ بعملة 99BTC في الوقت نفسه، وهو أسلوبٌ رائدٌ لتحفيز تعليم الكريبتو عن طريق المكافآت المالية.

طموحات الانتقال عبر شبكات البلوكتشين والتوزيعات المجانية بقيمة 99,999$ تشعلان الإقبال على الاكتتاب

يمكننا القول إن ميزة التعلّم من أجل الكسب (Learn-to-Earn) القائمة على فكرة الألعاب هي مجرّد بدايةٍ لعملة 99Bitcoins، إذ يتطلع مطوّرو المنصة نحو طموحاتٍ أكبر، تتمثل في النهاية بتحويل عملة 99BTC من معيار ERC-20 إلى التوافق مع معيار BRC-20 الجديد الخاص ببلوكتشين بيتكوين (Bitcoin).

وفي حال النجاح بهذا الربط بين شبكات البلوكتشين، فإن ذلك سيمنح 99Bitcoins استخداماً ثورياً يتمثّل بالتسجيل المباشر للبيانات على بلوكتشين بيتكوين، الأمرُ الذي يشجّع العديد من المستثمرين المحتملين المترقبين على تأمين استثماراتهم في هذا المشروع الواعد.

إضافةً إلى كلّ ما سبق، يزداد الحماس تجاه عملة 99BTC بفضل حملة التوزيعات المجانية المثيرة للمشروع، والتي تعتزم تقديم ما قيمته 99,999$ من عملة بيتكوين (BTC)، حيث سيحصل 99 من المستثمرين الأوائل المحظوظين على هذه المكافآت المجانية. ويمكنكم التأهل للفوز بهذه التوزيعات من خلال التسجيل على الموقع الرسميّ للمشروع، ومتابعة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركة عنوان محفظتكم معه.



ومن غير المستغرب أن يكون لهذه التوزيعات المجانية تأثيرٌ إيجابيٌّ على البيع المسبق لـ 99Bitcoins، حيث تم جمع أكثر من 1.5 مليون دولار، في ظلّ الإقبال الشديد من المتداولين على شراء 99BTC بسعر 0.00106$ فقط.



ومع وجود الآلاف من المتابعين النشطين الآن على قناة تيليجرام الخاصّة بمشروع 99Bitcoins، فمن المستبعد أن يخفت هذا الحماس قبل إطلاق عملة المشروع للتداول في المنصات اللامركزية (DEXs).

هل يمكن لعملة 99BTC النموّ خلال عام 2024؟

لقد جاء اكتتاب مشروع99Bitcoins في أفضل وقتٍ ممكن نظراً لأن الموافقة مؤخراً على صناديق التداول الفوري لإيثيريوم (ETH spot ETFs) في الولايات المتحدة تشير إلى احتمال زيادة الطلب على العملات الرقمية.



وفي حال تم إطلاق هذه الـ ETFs، فقد نشهد اتجاهاً مماثلاً لما حدث عند إطلاق صناديق التداول الفوري لبيتكوين (BTC) في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، إذ من المحتمل أن تتدفق رؤوس الأموال إلى السوق، وقد يبحث المستثمرون عن عملاتٍ من معيار ERC-20 ذات إمكاناتِ نموٍّ عالية. وفي هذه الحالة، يمكن لـ 99Bitcoins -بما تجمعه من تعليم الكريبتو وخطةِ توافُقها مع بلوكتشين بيتكوين- أن تكون بالضبط ما يبحث عنه المستثمرون.



https://youtu.be/yzlJeOsh0AY?feature=shared

علاوةً على ذلك، فتوفير 99BTC لبروتوكول الرهن يجعلها مثاليةً بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن دخلٍ دون عناء، حيث تقدم عوائد رهنٍ بلغت نسبتها وقت كتابة هذا الخبر 1,101% سنوياً، وتمّ بالفعل حجزُ أكثرَ من 988 مليون عملة 99BTC في بروتوكول الرهن حتى الآن.



وأخيراً، تجدر الإشارة إلى خضوع العقد الذكي لعملة 99BTC إلى عملية تدقيق شاملةٍ من قِبَل خبراء البلوكتشين في شركة SolidProof. ويؤكد هذا التدقيق في هذا الوقت المبكر من عمر المشروع على حرص المطوّرين على الشفافية والأمان، ما يمثل ميزةً إضافيةً لمرحلة الاكتتاب الجارية الآن.



في المحصّلة، فاجتماع كلّ هذه المحفّزات يثبت أن مشروع 99Bitcoins يقدم إحدى أكبر اكتتابات العملات الرقمية لهذا العام؛ ومع وجود عدة مراحل متبقيةٍ قبل نهاية هذا الاكتتاب، فما يزال أمام المستثمرين المحتملين فرصةٌ للمشاركة مبكراً في هذا المشروع الرائد القائم على نموذج التعلم من أجل الكسب.



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