مستوطنون ينصبون "كرفانا" ويتلفون أشجارا ومحاصيل زراعية في مسافر يطا

وطن: نصب مستوطنون، اليوم الخميس، "كرفانا" على أراضي المواطنين وأتلفوا أشجارا مثمرة ومحاصيل زراعية في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين نصبوا "كرفانا" في منطقة اللوزة بجانب خلة الضبع في مسافر يطا، بعد أن كانوا قد نصبوا قبل نحو 10 أيام عددا من الخيام، وأقاموا حظيرة أغنام في تلك المنطقة، تمهيدا للاستيلاء عليها وإقامة بؤرة استعمارية في المكان.

وأضافت المصادر أن مستوطنين من مستوطنة "كرمئيل" حطموا عددا من أشجار الزيتون وأتلفوا سياجا في منطقة "فتح سدره"، تعود للمواطن محمد حمامدة.

وفي منطقة سوسيا، أطلق مستوطنون أغنامهم في حقول المواطنين، وأتلفوا عددا كبيرا من أشجار الزيتون.

كما شهدت عدة مناطق في مسافر يطا اعتداءات مشابهة نفذها مستوطنون يرتدون زي قوات الاحتلال الإسرائيلي، أتلفوا خلالها محاصيل قمح وشعير، ومنعوا المزارعين من الوصول إلى حقولهم ومن رعي أغنامهم.