طوفان الأقصى" في اليوم الـ 238.. الاحتلال يتكبد مزيدا من الخسائر في القطاع

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ238، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 36 ألفا و224 شهيدا، و81 ألفا و777 مصابا.

في المقابل، أعلنت القسام استهداف 8 جنود للاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح في عمليتين في رفح، كما قصفت غلاف غزة. واستهدفت سرايا القدس عدة آليات للاحتلال وقصفت تجمعات لجنوده بقذائف الهاون.

فيما اعترف جيش الاحتلال بقتيل وانسحب من بعض محاور مخيم جباليا. واعترف لواء احتياط في جيش الاحتلال بأن إسرائيل خسرت الحرب خلال الهزيمة المهينة التي منيت بها في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ238: