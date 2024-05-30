غانتس يقترح التصويت على حلّ "الكنيست".. و"الليكود" يردّ: انقسامنا هدية إلى السنوار

وطن: قالت وسائل إعلام عبرية إنّ حزب "معسكر الدولة" الذي يتزعمه عضو "كابينت" الحرب في حكومة الاحتلال، بيني غانتس، اقترح إجراء تصويت لحل "الكنيست".

وفي المقابل، قال حزب "الليكود"، والذي يتزعمه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل بحاجة إلى الوحدة في زمن الحرب وليس للانقسام"، في وقتٍ يتسع فيه الشرخ بين الأحزاب الإسرائيلية وتتصاعد الخلافات الداخلية في كيان الاحتلال.

ووصف "الليكود" تفكيك الحكومة في الوقت الحالي بـ"هدية للسنوار، واستسلام للضغوط الدولية، وإلحاق ضربة قاضية لمساعي إطلاق سراح الأسرى".

"معسكر الدولة" ردّ من جهته على تعليقات "الليكود" التي أعقبت الاقتراح، قائلاً إنّ "من اختار تفكيك حكومة الطوارئ في هذا التوقيت الصعب الذي تمر به إسرائيل هو نتنياهو"، مُضيفاً أنّ الأخير يفضّل "مراراً وتكراراً مصلحته الشخصية".

وفي رسالةٍ إلى "الليكود" قال "معسكر الدولة": "إما أن ننتصر معاً، وإما أن تستمروا بمفردكم بأسلوب فرق تسد".

يذكر أنّ أجواء التوتر أحاطت بـ"كابينت" الحرب في الأشهر الأخيرة، حيث كشفت قناة "كان" العبرية، قبل أسابيع أنّ العلاقات بين أعضائه "تدهورت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة"، ولاسيما على خلفية عدم اتخاذ قرارات في المواضيع الإستراتيجية فيما يتعلق بالحرب.

وشدّدت مصادر القناة العبرية، في ضوء هذه الخلافات الداخلية، على أنّ حلّ "كابينت" الحرب يبدو "أقرب من أي وقت مضى".

وسبق ذلك أنّ تحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ قادة الحرب في "إسرائيل"، أي نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، والوزير في "الكابينت"، بيني غانتس، "لا يثقون ببعضهم البعض".