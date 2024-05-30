الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في العيسوية

وطن: أجبرت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، مواطنا على هدم منزله في بلدة العيسوية، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد المواطن إبراهيم درباس، بأن سلطات الاحتلال أجبرته على هدم شقته ذاتيا، البالغة مساحتها 120 مترا مربعا، ويقطن فيها تسعة أفراد.

وأشار درباس إلى أن بلدية الاحتلال سلمته أمس إخطارا بهدم منزله ذاتيا اليوم بحجة عدم الترخيص، وإلا فإنه سيتحمل تكاليف الهدم الباهظة.

يذكر أن سلطات الاحتلال تجبر المواطنين المقدسيين على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، وإلا فإنهم سيتحملون تكاليف الهدم الباهظة في حال هدمتها آليات الاحتلال.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتجبرهم على هدم منازلهم أو تهدمها آلياتها، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، وذلك في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسريا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستوطنات في المدينة ومحيطها.