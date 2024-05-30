الاحتلال يعتقل شابا ويخلف دمارا في البنية التحتية في جنين ومخيمها

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، شابا من واد برقين بعد اقتحامها مدينة جنين ومخيمها، وخلفت دمارا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد المصري، بعد اقتحام منزله في واد برقين.

وخلفت قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها اليوم، دمارا واسعا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين قبل انسحابها، واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة أدت لإصابة 6 مواطنين بالرصاص الحي .