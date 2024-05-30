استشهاد الشاب وجيه الرمحي برصاص الاحتلال في مدينة البيرة

وطن: استشهد شاب وأصيب أربعة آخرون، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة البيرة.

وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد الشاب وجيه الرمحي متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة البيرة.

بدورها، ذكرت وزارة الصحة، أن خمسة مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مدينة البيرة، أربعة منهم نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، أحدهم حالته حرجة حيث أصيب بالرصاص الحي في رأسه، وآخر جروحه بين متوسطة إلى خطيرة جراء إصابته في البطن، مشيرة إلى أن الجريحين الآخرين إصابتهما طفيفة حيث تم استهدافهما في الأطراف السفلية.

وذكرت "الصحة" أن شابا أصيب بالرصاص الحي بالصدر ووصفت حالته بالحرجة نقل إلى مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في حي راس الطاحونة بمدينة البيرة واعتقلت منه الطالب في جامعة بيرزيت ليث أسامة الكيشي (22 عاماً).