الحكومة السلوفينية توافق على قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وطن: أكد رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب، أن الحكومة السلوفينية وافقت، الخميس، على قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، على خطى إسبانيا وأيرلندا والنرويج.

وقال في مؤتمر صحفي في العاصمة ليوبليانا: "اليوم قررت الحكومة الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة"، مضيفا أن الاعتراف ليس "موجها ضد إسرائيل بل هو رسالة سلام".

وأضاف أن الاعتراف بدولة فلسطين يؤكد "موقفنا بأن السلام الدائم يمكن تحقيقه فقط من خلال حل الدولتين، ومسار الاعتراف بدولة فلسطين يرسل إشارة لبقية الدول كي تسير على نهج النرويج وإسبانيا وأيرلندا".

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهد أوسع تبذله الدول لتنسيق الضغط على دولة الاحتلال لإنهاء الصراع في غزة.

وفي 28 أيار/ مايو الجاري اعترفت إسبانيا وإيرلندا والنرويج رسميًا بالدولة الفلسطينية، مما أثار رد فعل غاضبًا من "إسرائيل".

ومن بين أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة، اعترفت السويد وقبرص والمجر وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا بالفعل بالدولة الفلسطينية، بينما قالت مالطا إنها قد تحذو حذوها قريبا.

وقالت بريطانيا وأستراليا إنهما تدرسان الاعتراف أيضا، لكن فرنسا قالت إن الوقت ليس مناسبا الآن.