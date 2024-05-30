حزب غانتس يقدم مشروع قانون لحل الكنيست

رام الله - وطن: قدمت كتلة "المعسكر الوطني"، في الكنيست بن اليوم الخميس، مشروع قانون لحل الكنيست.

وجاء في بيان الكتلة أن تقديم مشروع القانون يأتي "استمرارا للخطوة التي يقودها رئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، بالتوصل إلى انتخابات بتوافق واسع، حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر.

وبالأمس، شن عضو كابينيت الحرب عن "المعسكر الوطني"، غادي آيزنكوت، هجوما حادا ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، واتهمه بأنه يزرع "وهما كاذبا" عبر الشعارات التي يرددها بشأن الحرب على غزة، مشددا على أنه "فشل على الصعيدين الأمني والاقتصادي".

وقال آيزنكوت إنه "من المستحيل تسويق شعار جذاب وهو "النصر المطلق، النصر المبين" في الحرب.