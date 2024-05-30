الاعلام العبري : "مسيرة الأعلام" ستمر من باب العامود بالقدس المحتلة في وقت تشن فيه قوات الاحتلال حربا على غزة

وطن: كشفت هيئة البث العبرية، الخميس، أن الشرطة وافقت على مرور "مسيرة الأعلام" للمستوطنين، الأسبوع المقبل، من منطقة باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

ومن المتوقع تنظيم المسيرة الأربعاء القادم، وهي تحتفي بذكرى احتلال القدس عام 1967، وتتخللها هتافات عنصرية ضد العرب، وعادة ما تتسبب بتوترات في المدينة.



وتأتي المسيرة في وقت تشن فيه قوات الاحتلال، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا على غزة، خلفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.



ويشارك في المسيرة آلاف المستوطنيين من اليمين المتطرف، وتبدأ من القدس الغربية وتمر من باب العامود، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة.



وتتجه المسيرة إلى شارع الواد في البلدة القديمة، وصولا إلى "حائط البراق"، الذي يسميه المستوطنين "الحائط الغربي".

ويرفع المشاركون في المسيرة أعلام الاحتلال، ويرددون هتافات معادية للفلسطينيين والعرب، منها "الموت للعرب".

وقالت هيئة البث إن "مسيرة الأعلام ستمر، الأسبوع المقبل، عبر باب العامود، كما حدث في الأعوام الماضية باستثناء عام واحد، ووافقت الشرطة على ذلك".



وتابعت: "في العام الماضي، شارك عشرات الآلاف في المسيرة بالقدس، وسط حراسة مشددة من آلاف من عناصر الشرطة".



وأردفت: "حضر العرض أيضا وزراء، بينهم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الطاقة آنذاك والخارجية حاليا يسرائيل كاتس".



