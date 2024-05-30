قوات الاحتلال تقتحم كفر اللبد وضاحية ذنابة شرق طولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الخميس، بلدة كفر اللبد وضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام عدد من آليات الاحتلال بلدة كفر اللبد قادمة من حاجز عناب العسكري شرق المحافظة، ومرورا عبر الشارع الرئيسي لبلدة عنبتا المجاورة لها.

وجابت دوريات الاحتلال شوارع بلدة كفر اللبد وتحديدا طريق الخلايل، ومحيط الكراجات ومدرسة البنات، والحارة التحتا، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية، دون وقوع اصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي الرشيد في ضاحية ذنابة المتاخم للبلدة، ومشطت الاراضي الزراعية فيها.