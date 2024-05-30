حزب الله يستهدف انتشاراً ‏لجنود الاحتلال في محيط موقع "عداثر"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله -، استهداف مجاهديها انتشاراً ‏لجنود الاحتلال في محيط موقع "عداثر"، ‏بالقذائف المدفعية، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة.

وبالتزامن مع ذلك، تحدّث مراسل الميادين عن استنفار جوي لطائرات الاحتلال فوق شمالي فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل.

وأفادت مصادر صحفية، بانطلاق نيران مباشرة من لبنان في اتجاه مستوطنة "مرغليوت".



بدورها، تحدّثت وسائل إعلام عبرية عن دوي صفارات الإنذار في الشمال لعدّة مرات خشية من تسلّل طائرات مسيّرة.

وذكر الإعلام العبري أنّ قواعد عسكرية في الشمال في حالة تأهّب تحسّباً لتلقّي ضربات والدخول إلى المناطق المحصّنة.

اعتداءات الاحتلال على الجنوب متواصلة

هذا وتتواصل الاعتداءات العبرية على القرى والبلدات اللبنانية، بحيث استهدفت غارة من الطيران المسيّر التابع لجيش الاحتلال بلدة حانين جنوبي لبنان.

وخرق الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال جدار الصوت فوق مناطق واسعة من الجنوب ما أدى إلى تحطّم الزجاج في عدة منازل.



وأمس، نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، عدّة عمليات ضد أهداف تابعة لجيش الاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلّة، معلنةً شنّ هجوم مركّب بالتتالي على موقع "البغدادي".

وأوضحت المقاومة أنّ الهجوم بدأ باستهداف الموقع وحاميته وانتشار جنود الاحتلال ‏بالأسلحة الصاروخيّة، وتابعته بمسيّرات انقضاضيّة محمّلة بالقنابل، استهدفت غرفة عمليّات الموقع ‏والمراقبة، مؤكّدةً أنّ الهجوم المركّب أدى إلى إصابة الأهداف بدقة، وأحدث عدّة انفجارات وحرائق وحقّق إصابات في صفوف جنود جيش الاحتلال.

كذلك، استهدفت المقاومة التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع "الراهب" العسكري، بالأسلحة المناسبة التي أصابت أهدافها بشكل مباشر وأدت إلى تدمير تلك التجهيزات.

وأعلنت المقاومة استهدافها أيضاً انتشاراً ‏لجنود جيش الاحتلال في حرج "شتولا"، بالقذائف المدفعية.

ونشرت المقاومة مشاهد توثّق عمليتها التي استهدفت موقع المالكية التابع لجيش الاحتلال، بهجوم ناري مُركّز.



المصدر: الميادين