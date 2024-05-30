سلطات الاحتلال تعزز تسليح المستوطنين وسموتريتش يهدد بتحويل طولكرم إلى "خراب"

رام الله - وطن: قالت القناة السابعة العبرية إن جيش الاحتلال سيوزع مزيدا من الأسلحة الرشاشة على المستوطنين في الضفة الغربية، في حين هدد بتسلئيل سموتريتش بتحويل طولكرم إلى "خراب".

ونقلت القناة المحسوبة على المستوطنين عن مصدر في الجيش قوله إن توزيع الأسلحة سيشمل المستوطنين من غير الأعضاء في الفرقة الاحتياطية "من أجل تعزيز الأمن".

وأضافت أن الأسلحة ستوزع وفق المعايير المتفق عليها، وسيتم ذلك من خلال الحاخامات والتقسيمات الإقليمية.

وقال عضو الكنيست من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف تسفي سوكوت إن قرار توزيع المزيد من الأسلحة في مستوطنات الضفة الغربية "أمر مهم وسيعزز الشعور بالأمن".

ودعا سوكوت سكان المستوطنات الذين يرغبون بتقديم طلبات لحمل الأسلحة من أجل إضافة "قوة رد كبيرة أخرى".

من جانبه، هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتحويل طولكرم إلى "خراب كما في قطاع غزة"، إذا استمر ما وصفه بـ"الإرهاب" في المنطقة.

ونقلت القناة السابعة عن سموتريتش قوله إن "إسرائيل يجب أن تخوض حربا دفاعية في الضفة الغربية."