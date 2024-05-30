وزارة العمل واتحاد الصناعات البلاستيكية يوقعان اتفاقية تعاون لخلق 800 فرصة عمل مستدامة

وطن: انسجاما مع رؤية وزارة العمل في تخفيض معدلات الفقر والبطالة وتعزيز العمل اللائق من خلال توفير المقومات اللازمة لإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل، وقعت وزيرة العمل د. إيناس عطاري، اليوم، اتفاقية مع رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية كامل الزير الحسيني، والتي تهدف إلى العمل الجاد في خلق ما بين 600-800 فرصة عمل، وبما يحقق مصالح جميع الأطراف للمساهمة منهما في تخفيض معدلات البطالة والحد من الفقر، من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية والتوجهات الوطنية.

وأشارت الدكتورة عطاري أن وزارة العمل تسعى من خلال الاتفاقية إلى توفير فرص تدريب مدفوعة الأجر للخريجين الذين سيتم استيعابهم في منشآت الصناعات البلاستيكية، وتشغيل عدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة المؤهلين بأعمال تتلائم مع إعاقتهم، و تدريب خريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب المهني في المنشآت التابعة لاتحاد الصناعات البلاستيكية، بالإضافة إلى توعية العاملين بحقوقهم التي يتضمنها قانون العمل، وتثقيفهم في أهمية توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل ، لحمايتهم من إصابات وحوادث العمل.

وأكدت الدكتورة عطاري على أهمية قطاع الصناعات البلاستيكية في استقطاب الأيدي العاملة الماهرة وتشغيلها في سوق العمل الفلسطيني، مشيرة أن الحكومة تسعى إلى تقديم الدعم للمستثمرين من أجل تشجيع الاستثمارات في فلسطين، ومن أجل زيادة منافسة المنتج الفلسطيني في الأسواق الخارجية.

بدوره، أكد الحسيني بأن قطاع الصناعات البلاستيكية هو ثاني أكبر قطاع في فلسطين، ويوظف ما يقارب 14 ألف عاملا، لذلك طالب الحسيني بتفعيل الملحق التجاري في السفارات الفلسطينية لفتح الأسواق الخارجية أمام المنتج الفلسطيني، ما يشكل ركيزة أساسية في زيادة عدد الفرص التشغيلية والتخفيف من معدلات البطالة المرتفعة في فلسطين.