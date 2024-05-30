كلية الأعمال في الجامعة العربية الأمريكية تنظم ورشة عمل حول الاقتصاد والتمويل الإسلامي

وطن: نظمت كلية الأعمال في الجامعة العربية الأمريكية ورشة عمل لطلبة الكلية حول الاقتصاد والتمويل الإسلامي، استضافت فيها وفد من البنك الإسلامي الفلسطيني، بهدف تعريف الطلبة بالتمويل الإسلامي وأثره على الاقتصاد الفلسطيني.

ضم وفد البنك الإسلامي الفلسطيني كلا من: الدكتور علاء رزية رئيس هيئة الرقابة الشرعية، والأستاذ أشرف لحلوح مدير فرع البنك في محافظة جنين، وكادر البنك محمد مرار، وأحمد أبو ناعسة، ومحمود شعبان، بحضور رئيس قسم المحاسبة في كلية الأعمال في الجامعة الدكتور راجح علاونة.



بدأت الورشة بكلمة من رئيس قسم المحاسبة الدكتور علاونة، رحب فيها بالحضور، وأكد على أهمية ورشة العمل التي تتحدث عن التمويل الإسلامي، وأثر التمويل على الاقتصاد الفلسطيني، داعيا الطلبة إلى الاستفادة من هذه الورشة لما لها من أهمية في الاستفادة منها في الحياة العملية.



بدوره، تطرق الدكتور علاء رزية رئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الفلسطيني إلى الخدمات التي يقدمها البنك، وخاصة في بند التمويل، كما تحدث إلى الفرق بين خدمة التمويل التي تقدمها البنوك الإسلامية مقارنة بالخدمة التي تقدمها البنوك التقليدية، كما عرض الدكتور رزية التطور الحاصل في عمل البنوك الإسلامية في السنوات الأخيرة.



وختمت ورشة العمل بمناقشات مع الطلبة والرد على استفساراتهم.