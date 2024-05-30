استطلاع لوطن: 64 % يعتقدون ان التظاهرات الطلابية حول العالم المنددة بالحرب والمؤيدة لفلسطين تدل على تغير في الرأي العام العالمي

رام الله – وطن: أظهر استطلاع للرأي، أجرته شبكة وطن الإعلامية ان الغالبية تنظر بإيجابية الى المظاهرات الطلابية التي عمت الجامعات الامريكية وانتقلت الى جامعات في العديد من دول العالم.

وطرحت وطن على موقعها الإلكتروني، سؤالا مفاده، "كيف تنظر للاحتجاجات الطلابية في الجامعات الامريكية؟"

وقال 64 % من المستطلعة آراؤهم كيف تنظر للاحتجاجات الطلابية في الجامعات الامريكية؟ ان التظاهرات الطلابية العامة تدل على تغير في الرأي العام العالمي، وقد تشكل ضغطا على صناع القرار في واشنطن إزاء العدوان على غزة، بينما قال 26 % من المستطلعة آراؤهم ان هذه التظاهرات قد تتحول الى حركة احتجاج شعبية عالمية في جامعات ومناطق شتى حول العالم، في حين أعرب 12 % من المستطلعة آراؤهم عن اعتقادهم ان هذه التظاهرات هي عبارة احتجاجات انفعالية مؤقتة سببها جرائم الإبادة في غزة وسرعان ما ستنتهي.