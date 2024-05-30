الاحتلال يعتقل شابا ويدمر مركبة و"كونتينرا" في فقوعة ويعتقل آخر من يعبد

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، شابا من قرية فقوعة ودمرت مركبة و"كونتينرا"، واعتقلت آخر من بلدة يعبد .

وأفادت مصادر أمنية ومجلس قروي فقوعة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله عبد الكريم عثامنة بعد اقتحام القرية ومداهمة منزل ذويه، كما هدمت جرافة عسكرية "كونتينرا" زراعيا داخل أرض زراعية تعود للمواطن عبود النادي، وألحقت خرابا بالسياج التابع للأرض، كما دمرت مركبة تعود للمواطن محمد نور أبو النور.

وفي سياق متصل، اعتقلت شرطة الإسرائيلية الشاب أمير محمد زيد الكيلاني من بلدة يعبد أثناء تواجده في أراضي عام 1948