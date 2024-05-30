مصادر عبرية: حزب غانتس سينسحب من حكومة نتنياهو في غضون أيام

رام الله – وطن: نقلت وسائل إعلام عبرية عن أعضاء في حزب "معسكر الدولة" بزعامة بيني غانتس ترجيحهم أن ينسحب الحزب من حكومة الحرب التي يقودها بنيامين نتنياهو في غضون أيام قليلة.

وقال عضو الكنيست "ماتان كاهانا" في تصريح له "إن معسكر الدولة لا يملك القدرة على التأثير في قرارات الحكومة، وبالتالي لم يعد أمامه خيار سوى الانسحاب من الائتلاف الحكومي".

وأضاف كاهانا "نتنياهو يعلم أن ائتلافه يعتمد على إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وليس على غانتس وغادي آيزنكوت، وأن هذه الاعتبارات تمنعه من اتخاذ القرارات".

في غضون ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجري لصالح القناة الـ12 "الإسرائيلية" تراجعا كبيرا في قوة حزب معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس، مقابل انتعاش قوة حزب الليكود الانتخابية لو أجريت الانتخابات العامة اليوم.

ووفقا للاستطلاع، تراجع حزب معسكر الدولة من 41 مقعدا قبل أسابيع عدة إلى 25 مقعدا، في حين حصل حزب الليكود على 21 مقعدا.

وأظهر الاستطلاع لأول مرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تفوق بنيامين نتنياهو من حيث الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة.