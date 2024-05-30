اللواء السابق في جيش الاحتلال إسحاق بريك: الحرب في غزة ستؤدي لانهيار "إسرائيل"

رام الله – وطن: قال اللواء السابق في جيش الاحتلال إسحاق بريك إن "إسرائيل" لا تملك القدرة على كسب الحرب ضد حماس أو ضد حزب الله اللبناني، محذرا من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى انهيارها.

وأضاف بريك في تصريحات تناولتها وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال صغير ومهترئ وليس لديه فائض في القوات، وكل يوم تتواصل فيه الحرب يزداد الوضع سوءا.

وتابع أن قادة الحرب لدينا على المستويين السياسي والعسكري لا يريدون الاعتراف بالحقائق الصعبة التي يتحملون مسؤوليتها، بل يقودون "إسرائيل" إلى الهاوية.

واعتبر بريك أن "إسرائيل" خسرت الحرب منذ اللحظة الأولى للهزيمة التي وصفها بالمهينة، والتي منيت بها في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قائلا إنه كان يتعين عليها العمل على تعويض هذه الخسارة وفق سلم أولويات واضح بدلا من الحديث عن انتصار مطلق.

وتابع بريك أن عدم إنهاء إسرائيل الحرب سيحولها إلى حرب استنزاف تستمر لسنوات، وستؤدي في النهاية إلى انهيارها مع وجود احتمال الحرب الإقليمية، مشيرا إلى أنها ستتعرض مع مرور الوقت إلى مزيد من العزلة العالمية.