بنك القدس يحصد جائرة البنك الأكثر نشاطا في مجال تنفيذ التجارة الدولية للعام 2023

وطن: حصل بنك القدس ، أحد البنوك الرائدة في فلسطين، على جائزة "أفضل بنك في تنفيذ التجارة الدولية في فلسطين، من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، وهي للمرة الثالث في مسيرته.

جاء ذلك على هامش الإجتماع السنوي الثالث والثلاثين للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية وضمن برنامجه لتيسير التجارة الدولية والذي أقيم في أرمينا وحضره الرئيس التنفيذي لبنك القدس محمد شاور ومدير المؤسسات المالية والاستثمار قيس زحيكة.

وتُعتبر هذه الجائزة شهادة على المكانة الرائدة التي يحظى بها بنك القدس بصفته شريك مفضل لتمويل التجارة الدولية والتزامه بتقديم حلول تجارية مبتكرة تعزز خدمته للعملاء.

وقد اختير بنك القدس الفائز بهذه الجائزة بحسب معايير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبصفته اسمًا رائدًا في قطاع الخدمات المالية في فلسطين، وتم الإشادة بالبنك لمكانته التنافسية في مجال التمويل التجاري والتي جاءت نتيجة للجهد الكبير المبذول من فريق عمل بنك القدس، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها فلسطين والعالم.



وبمناسبة هذا الفوز، قال الرئيس التنفيذي لبنك القدس محمد شاور " إن حصولنا على هذه الجائزة وللمرة الثالثة لإشادة برؤية بنك القدس نحو دعم إستراتيجيّة النمو لدينا وتساعدنا على توفير مجموعة متنوّعة من الخدمات المصرفيّة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللعملاء التجاريين، كما توجه شاور بالشكر إلى فريق عمل بنك القدس المتفاني على تميزهم المستمر الذي يعكس متانة البنك في القطاع المصرفي في فلسطين

وأضاف الرئيس التنفيذي : أن هذا الإنجاز سيذلل التحديات لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا التجاريين وللاقتصاد الوطني، كما سنعمل بشكل متواصل لتحقيق المزيد من الإنجازات ومواكبة كل ما هو جديد في الصناعة المصرفية.

ومن الجدير ذكره أن بنك القدس حصل على هذه الجائزة في مرتيين متتاليتين في العام 2020 وفي العام 2021 وهذا وقد نجح بنك القدس في الحفاظ على أدائه في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين