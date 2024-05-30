نائب رئيس بلدية البيرة لـ"وطن": التقديرات الأولية لخسائر الحريق تُقدَّر بنحو 10 ملايين دولار

وطن: قال نائب رئيس بلدية البيرة روبين الخطيب في مقابلة مع شبكة وطن الإعلامية، اليوم الخميس، إن نيران الحريق الذي اشتعل في السوق المركزي قد التهمت نحو 80 محلًا تجاريًا، بتقديرٍ أولي للخسائر بنحو 10 ملايين دولار.

وأضاف روبين، أن الطابق الأرضي والتسوية والأول من البناية قد حُرقوا بالكامل، وهي معبأة بالبضائع التجارية والمواد التموينية، مضيفًا أن العشرات من العربات الخشبية المستخدمة لبيع الخضار والفواكه قد حُرقن من النيران المشتعلة.

وحول تعويض المتضررين من الحريق أكَّد الخطيب بأن من المبكر الحديث عن تعويض الخسائر، لا سيما وأن الأرقام أولية وليست نهائية، وأن المبنى مؤمَّن من طرف شركات التأمين، وتقف الشركات عند مسؤوليتها.

وهرع جهاز الدفاع المدني والإطفائية؛ لإخماد النيران المشتعلة في السوق المركزي بمدينة البيرة منذ نحو 8 ساعات؛ نتيجة إطلاق قوات الاحتلال النار صوب السوق ما أدى إلى اشتعاله.