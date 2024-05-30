قوات الاحتلال تعتقل 20 مواطنا على الأقل في الضفة بينهم سيدتان

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس (20) مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم سيدتان أفرج عن إحداهن لاحقاً، بالإضافة إلى طفل ومعتقلين سابقين.

وأشارت الهيئة ونادي الأسير في بيان، اليوم الخميس، إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، بيت لحم، طوباس، والقدس، وإلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يذكر أنّ حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر، بلغت نحو (8955)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.