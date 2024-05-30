الشرطة: مقتل شاب طعنا في بيت لحم

وطن: توفي شاب (25 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة بعد تعرضه للطعن أمس في بلدة الخضر جنوب بيت لحم .

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن إشارة وصلت لقسم عمليات الشرطة تفيد بوصول شاب إلى مستشفى اليمامة بعد تعرضه للطعن بآلة حادة، ولخطورة حالته تم تحويله للمستشفى الأهلي بالخليل وقد أعلن الاطباء فجر اليوم عن وفاته.

وأضاف ارزيقات بأن الشرطة والنيابة العامة فتحتا تحقيقا في الحادثة وتم ضبط أداة الجريمة والعمل مستمر للقبض على المشتبه فيه .

وأوضح أن النيابة العامة أمرت بإحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية .