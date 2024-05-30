مجموعة من طلبة الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية برام الله ينهون تدريبا عمليا في مستشفى Hclinic التخصصي

وطن: أنهت مجموعة من طلبة السنة الثانية في تخصص الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية برام الله تدريبا عمليا استمر على مدار أسبوعين في مستشفى Hclinic التخصصي.

وجاء التدريب ضمن مساق الجهاز القلبي الوعائي حيث خاض الطلبة أول تجربة تدريب سريري شملت مهارات فحص ضغط الدم ونبضات القلب، التعرف على الاضطرابات القلبية، مهارات أساسية في قراءة تخطيط القلب (ECG)، وحالات قلبية مثل آلام الصدر وصعوبة التنفس، وغيرها. كما شمل التدريب تعريف الطلبة أقسام المستشفى وآلية عملها والإجراءات الإدارية المتبعة في النظام الطبي.

وخلال اطلاعه على سير التدريب، أكد عميد كلية الطب بالجامعة العربية الأمريكية د. مالك زبن على أهمية إكساب طلبة الطب البشري المهارات العملية بجودة عالية وقال: "نسعى إلى تطوير كلية الطب البشري ودعم طلبتها حتى قبل مرحلة التدريب السريري، فجودة التدريب ستسهم في إثراء المرحلة السريرية وتحسين واقع الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين مستقبلا". وأشار أن الهدف من تدريب طلبة السنة الثانية هو التعرض المبكر للتطبيق السريري التدريجي الممتد على جميع سنوات الدراسة لربط المعلومات الأساسية التي يتم دراستها في المحاضرات مع الناحية السريرية.

وبدوره، قال د. جهاد مشعل المدير الطبي لمستشفى Hclinic: "إن إدارة وأطباء مستشفى Hclinic يؤمنون بأهمية إعطاء أفضل فرص التدريب والاهتمام الخاص بأطباء المستقبل، فالارتقاء بقدرات ومعارف طلبة الطب البشري هو المؤشر الحقيقي للنهوض بالقطاع الصحي ونوعية الخدمات".

يأتي التدريب في إطار اتفاقية تعاون بين الجامعة العربية الأمريكية ومستشفى Hclinic لتدريب طلبة كلية الطب البشري الملتحقين بالجامعة في حرميها برام الله وجنين. وتتمحور بنود الاتفاقية حول تقديم مستوى عال من التدريب لطلبة الطب البشري في المرحلة السريرية وما قبلها على يد أمهر الأطباء المختصين في مستشفى Hclinic في أقسام الباطني والجراحة العامة والأطفال والنساء والتوليد والأقسام التخصصية من عظام وأعصاب وقلب وطوارئ وتخدير والأشعة التشخيصية.